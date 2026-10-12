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शाहजहांपुर: भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद पर कार्रवाई की मांग

Mukesh Kumar

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:08 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:08 PM IST







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शाहजहांपुर में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने नारे लगाए। उन्होंने ... और पढ़ें

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