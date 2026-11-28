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धरने के दौरान अधिकारियों ने सोमवार को मुलाकात का आश्वासन दिया, लेकिन जिलाध्यक्ष ने इंतजार करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द निर्माण शुरू नहीं हुआ तो सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बृजेश, अमरेश, मंजेश, नर सिंह और अमर सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद

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कांट। ददरौल ब्लॉक के सुनौरा अजमतपुर गांव में बदहाल सड़क और अधूरे निर्माण कार्य से नाराज ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टीम बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष शोभित शर्मा ने बताया कि करीब डेढ़ महीने से सड़क निर्माण बंद है। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद काम शुरू नहीं कराया गया।