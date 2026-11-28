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संवाद न्यूज एजेंसीकांट (शाहजहांपुर)। कांट थाना क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी सुधीर कुमार (40) का शव शनिवार को घर से करीब 600 मीटर दूर बाग में आम के पेड़ से लटका मिला। गमछे का फंदा लगा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की।मृतक के पिता लालाराम ने बताया कि सुधीर शराब पीने का आदी था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने बाग में उसका शव लटका देखा। सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। सुधीर की पत्नी अरुणा देवी, बेटियां नैंसी, दिव्यांशी, तान्या और बेटे वैभव का रो-रोकर बुरा हाल है। पोस्टमॉर्टम हाउस पर पिता लालाराम बेटे का शव देखकर फफक पड़े। रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला।सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है।