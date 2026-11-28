Shahjahanpur News: युवक ने छात्राओं से की अभद्रता, एंटी रोमियो टीम ने दबोचा
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:28 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:28 PM IST
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शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने शनिवार सुबह एक इंटर कॉलेज के बाहर छात्राओं के सामने अश्लील हरकतें और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह टीम भ्रमणशील थी। इसी दौरान जब टीम एक इंटर कॉलेज के पास पहुंची, तो देखा कि कॉलेज गेट के निकट एक युवक आने-जाने वाली छात्राओं के सामने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहा था और अभद्र भाषा बोल रहा था, जिससे छात्राओं को काफी असहजता और परेशानी हो रही थी।
पुलिस टीम ने पहले युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अमन सक्सेना (23) निवासी मोहल्ला दुबे, स्टेशन रोड बीसलपुर जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है। वह वर्तमान में थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला गदियाना चुंगी निगोही रोड पर रह रहा था। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
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एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह टीम भ्रमणशील थी। इसी दौरान जब टीम एक इंटर कॉलेज के पास पहुंची, तो देखा कि कॉलेज गेट के निकट एक युवक आने-जाने वाली छात्राओं के सामने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहा था और अभद्र भाषा बोल रहा था, जिससे छात्राओं को काफी असहजता और परेशानी हो रही थी।
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पुलिस टीम ने पहले युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अमन सक्सेना (23) निवासी मोहल्ला दुबे, स्टेशन रोड बीसलपुर जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है। वह वर्तमान में थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला गदियाना चुंगी निगोही रोड पर रह रहा था। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
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