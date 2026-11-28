विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 75 और बालिकाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षणसंवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए शनिवार को जिले के 18 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा कराई गई। परीक्षा के लिए 8372 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3974 ही शामिल हुए।परीक्षा पूर्वाह्न 11:30 बजे से दिन में 1:30 बजे तक हुई। नगर में इस्लामिया इंटर कॉलेज और एसएसएमवी कॉलेज समेत चार विद्यालयों को केंद्र बनाया गया था। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक केंद्र पर एक शिक्षक को आब्जर्वर और केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई थी।प्रधानाचार्य सत्यपाल गंगवार ने इस्लामिया इंटर कॉलेज, एसएसएमवी कॉलेज, जलालाबाद के रोजी पब्लिक स्कूल, आचार्य नरेंद्र मोहन स्कूल और जीआईसी, कलान समेत विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस्लामिया कॉलेज में परीक्षा खत्म होने के बाद अभिभावकों की पहचान कराने के बाद ही बच्चे ले जाने दिए गए।प्रधानाचार्य सत्यपाल ने बताया कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।