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वीडियो: पीलीभीत में सड़क किनारे पेड़ पर दिखा विशालकाय अजगर, लोगों के उड़ गए होश

Mukesh Kumar

Updated Fri, 23 Oct 2026 09:28 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 09:28 PM IST







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पीलीभीत के दियोरिया कलां क्षेत्र के मनपुरा गांव में शुक्रवार को सड़क किनारे पेड़ पर करीब आठ फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। ... और पढ़ें

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