Pilibhit News: राखाल राजा के मंचन ने दर्शकों को बांधे रखा

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नाटक की कहानी राखाल नाम के एक गरीब युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका जीवन अभावों और कठिनाइयों से भरा होता है। कहानी में अप्रत्याशित मोड़ तब आता है, जब उसका विवाह राजकुमारी से हो जाता है। इसके बाद राजा की मृत्यु हो जाती है।राजा का कोई पुत्र नहीं होने के कारण राखाल को राजगद्दी सौंप दी जाती है।आयोजन समिति के अध्यक्ष रामचंद्र मंडल ने बताया कि सात दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन के साथ होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष रामचंद्र मंडल के नेतृत्व में उपाध्यक्ष मनोज मंडल, सपन कुमार, निमाई मंडल, हरिचंद सरदार, नरेश मंडल, किशोर मंडल, प्रदीप चंद्र और उपनंद मिस्त्री समेत अन्य सदस्य व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं।