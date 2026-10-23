शिक्षक एमएलसी चुनाव: बरेली-मुरादाबाद खंड में 73.69 प्रतिशत मतदान, अमरोहा सबसे आगे, पीलीभीत पिछड़ा
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में शुक्रवार को नौ जिलों में कुल 73.69 प्रतिशत मतदान हुआ। अमरोहा 93.88 प्रतिशत मतदान के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि पीलीभीत में सबसे कम 61.73 प्रतिशत वोट पड़े। बरेली में 6,763 मतदाताओं में से 4,871 ने वोट डाले।
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शिक्षक एमएलसी चुनाव में शुक्रवार को बरेली-मुरादाबाद खंड के नौ जिलों में कुल 73.69 प्रतिशत मतदान हुआ। 93.88 फीसदी मतदान के साथ अमरोहा सबसे आगे, जबकि 61.73 फीसदी मतदान के साथ पीलीभीत सबसे पीछे रह गया।
बरेली में 6,763 मतदाता में से 4,871 (2,790 पुरुष और 2,081 महिला) मतदाताओं ने वोट डाले। मुरादाबाद में 75.31, रामपुर में 74.86, बरेली में 72.02, संभल में 71.42, शाहजहांपुर में 70.82, बदायूं में 70.67, बिजनौर में 68.12 फीसदी मतदान हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर शंभू कुमार ने बताया कि मतदान सकुशल शांतिपूर्ण हुआ। मतपेटियों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। 27 अक्तूबर को मतगणना होगी।
रिटर्निंग ऑफिसर/मंडलायुक्त शंभू कुमार ने बताया कि बरेली-मुरादाबाद मंडल में पारदर्शिता के साथ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पिछले चुनाव के सापेक्ष कुछ जिलों में मत प्रतिशत बढ़ा तो कहीं कम हुआ है। अब तक आंकड़ों के अनुसार करीब 73 फीसदी मतदान हुआ जो अच्छा है। सभी पोलिंग पार्टियां, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट ने जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। मतपेटियां स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दी गई हैं। उम्मीदवार और राजनीतिक दलों को भी निगरानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।