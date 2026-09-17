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मुजफ्फरनगर: भाकियू की महापंचायत का आयोजन, नाचते-गाते आए किसान

Thu, 17 Sep 2026 10:52 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:52 PM IST
Muzaffarnagar: BKU holds 'Mahapanchayat'; farmers arrive singing and dancing.
मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर भाकियू की पंचायत शुरू भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों का लाभकारी मूल्य एवं प्रभावी खरीद व्यवस्था- किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाए। सभी प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद की व्यवस्था मजबूत की जाए तथा खरीद केंद्रों पर तौल, भुगतान एवं अन्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान किसानों के सैकड़ों ट्रैक्टर पंचायत स्थल पर दिखे। किसान ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे। शहर में गाड़ियों में लगे हूटर बजते रहे।
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