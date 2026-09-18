Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:59 AM IST
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ओडिसी नृत्य प्रस्तुति
खतौली : स्पिक मैके की ओर से श्रीदेवी मंदिर कॉलेज में नृत्य प्रस्तुति सुबह 09 बजे से।
मंसूरपुर : मंसूरपुर स्थित सर शादी लाल इंटर कॉलेज में ओडिसी नृत्य प्रस्तुति सुबह 11:30 बजे से।
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दशलक्षण पर्व
शहर : श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर नई मंडी में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
खतौली : श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
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गणपति महोत्सव
शहर : भरतिया काॅलोनी स्थित श्री गणपतिधाम खाटू श्याम मंदिर में गणपति महोत्सव शाम 07 बजे से।
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खतौली : स्पिक मैके की ओर से श्रीदेवी मंदिर कॉलेज में नृत्य प्रस्तुति सुबह 09 बजे से।
मंसूरपुर : मंसूरपुर स्थित सर शादी लाल इंटर कॉलेज में ओडिसी नृत्य प्रस्तुति सुबह 11:30 बजे से।
दशलक्षण पर्व
शहर : श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर नई मंडी में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
खतौली : श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व सुबह 10 बजे से।
गणपति महोत्सव
शहर : भरतिया काॅलोनी स्थित श्री गणपतिधाम खाटू श्याम मंदिर में गणपति महोत्सव शाम 07 बजे से।