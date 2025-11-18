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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 18 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 18 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 18-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:59 AM, 18-Sep-2026

Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

city me aaj और पढ़ें
12:58 AM, 18-Sep-2026

Saharanpur News: प्राइवेट अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा, मिलीं खामियां

Health Department team raids private hospital; irregularities found. और पढ़ें
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12:56 AM, 18-Sep-2026

Saharanpur News: डिप्टी कमिश्नर के घर में घुसा नकाबपोश युवक, पत्नी और बेटी को गन पॉइंट पर लिया

Masked youth enters Deputy Commissioner's house, holds wife and daughter at gunpoint.
Masked youth enters Deputy Commissioner's house, holds wife and daughter at gunpoint. और पढ़ें
12:54 AM, 18-Sep-2026

Saharanpur News: नगर पंचायत बेहट के वार्ड-12 में उपचुनाव, 13 अक्तूबर को होगा मतदान

By-election in Ward 12 of Behat Nagar Panchayat; voting to be held on October 13. और पढ़ें
12:52 AM, 18-Sep-2026

Saharanpur News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Husband convicted of wife's murder sentenced to life imprisonment. और पढ़ें
12:49 AM, 18-Sep-2026

Saharanpur News: चालक की गिरफ्तारी से खुल सकते हैं जाली नोटों के स्रोत

The driver's arrest could reveal the sources of the counterfeit notes. और पढ़ें
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12:47 AM, 18-Sep-2026

Saharanpur News: दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Bail application of accused in Dowry Prohibition Act case rejected. और पढ़ें
12:44 AM, 18-Sep-2026

Saharanpur News: रामपुर मनिहारान-बड़गांव मार्ग पर नहीं चली बसें, यात्री परेशान

Buses did not run on the Rampur Maniharan-Badgaon route; passengers inconvenienced.
Buses did not run on the Rampur Maniharan-Badgaon route; passengers inconvenienced. और पढ़ें
12:43 AM, 18-Sep-2026

Shamli News: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हनुमान धाम में 5100 दीये जलाए

5100 diyas were lit at Hanuman Dham on the Prime Minister's birthday.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। और पढ़ें
12:38 AM, 18-Sep-2026

Shamli News: सिटी में आज

सिटी में आज और पढ़ें
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