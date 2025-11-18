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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 18 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 18-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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