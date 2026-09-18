सरकार को घोषित करना चाहिए गन्ना मूल्य : नरेश टिकैत
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:10 AM IST
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मुजफ्फरनगर। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गन्ना किसान घाटे में है। किसान की सोने जैसी जमीन कौड़ियों के भाव में अधिग्रहण के नाम पर छीनी जा रही है। सरकार के सामने किसान शांति से अपनी बात रख सकते हैं लेकिन सरकार को भी अन्नदाता का ध्यान करना चाहिए। 2027 का चुनाव नजदीक है। अब मिल भी जल्द ही चालू हो जाएंगे लेकिन गन्ने का मूल्य तय नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए किसानों को तोहफा दें।
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