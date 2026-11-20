{"_id":"6b003faf107b245aa40a0876","slug":"video-students-showcased-their-skills-at-the-child-scientist-exhibition-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने दिखाए हुनर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने दिखाए हुनर
चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान की ओर से मंडलीय स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें छात्र-छात्राओं ने विज्ञान पर आधारित विभिन्न मॉडल और नए-नए डिजाइन के प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।