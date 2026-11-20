{"_id":"6b003faf107b245aa40a0876","slug":"video-students-showcased-their-skills-at-the-child-scientist-exhibition-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने दिखाए हुनर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान की ओर से मंडलीय स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें छात्र-छात्राओं ने विज्ञान पर आधारित विभिन्न मॉडल और नए-नए डिजाइन के प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन किया।

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