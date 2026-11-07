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बुद्धि विहार में पटाखों की खरीदारी को उमड़े लोग

Vimal Sharma

Updated Sat, 07 Nov 2026 04:05 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 04:05 PM IST







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दीपावली को लेकर बुद्धि विहार में पटाखों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुट रही है। लोग परिवार के साथ पहुंचकर अपनी पसंद के पटाखे खरीद रहे हैं। बच्चों में पटाखों को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। ... और पढ़ें

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