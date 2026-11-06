यूपी वाला अमेरिकी नेता: निखिल गोयल ने अमेरिका में लहराया परचम, रिपब्लिकन प्रत्याशी को हराकर बने स्टेट सीनेटर

मंडी धनौरा में परिवार में खुशियां

निखिल ने राजनीतिक सफर में पहले प्राथमिक चुनाव में अपनी ताकत दिखाई। फरवरी में हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राथमिक चुनाव में जीत दर्ज कर उन्होंने पार्टी का टिकट हासिल किया। इसके बाद मध्यावधि चुनाव में मुख्य मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को हराकर स्टेट सीनेटर की सीट अपने नाम कर ली। उन्होंने ने बताया कि इस सीट पर अभी तक रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा था। ऐसे में निखिल की जीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इधर, इस जानकारी के बाद से मंडी धनौरा में रहने वाले उनके परिजनों समेत अन्य शहरों में बसे परिवार के अन्य लोगों के बीच खुशियां छा गई हैं। निखिल के चाचा ने कहा कि दिवाली से पहले ही हम सबके घरों में दीपोत्सव शुरू हो गया है।