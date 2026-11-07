पति ने काटी पत्नी की गर्दन: फरहीन की न सुनते ही खौल गया तौकीर का खून, ब्लेड से गले पर वार; फिर खुद को दी सजा

आठ साल पहले की थी लव मैरिज

एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि कटघर के करूला निवासी तौकीर पीतल फर्म में पॉलिश का काम करता है। उसने करीब आठ साल पहले नागफनी के बंगला गांव निवासी फरहीन से प्रेम विवाह किया था। दंपती के चार बच्चे हैं। घायल महिला ने पुलिस को बताया कि करीब 15 दिन पहले उसे और उसके चारों बच्चों को उसके मायके में पति ने छोड़ दिया था। इसके बाद पति दिल्ली में काम करने की बात कहकर चला गया था। पांच दिन पहले तौकीर दिल्ली से वापस आ गया था। इसके बाद से वह महिला पर दबाव बना रहा था कि वह करूला में चले लेकिन पति के शराब पीकर आए दिन झगड़ा करने से तंग आकर वह अपने मायके में ही रह रही थी।