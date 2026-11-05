Moradabad News: धनतेरस के दिन पीतल नगरी पर बरसेगा धन...780 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

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इस बार धनतेरस की खरीदारी में ग्राहकों की पसंद भी बदली नजर आ रही है। सराफा बाजार में भारी आभूषणों के बजाय कम वजन वाले चांदी के सिक्कों और सजावटी सामान की मांग है। बर्तन बाजार में पीतल, स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के साथ पूजा की थालियां, दीपक और मूर्तियां ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। वाहन एजेंसियों में पहले से बुकिंग हो रही है। कारोबारियों ने भी ग्राहकों की पसंद और बजट को देखते हुए दुकानों और शोरूम में पर्याप्त स्टॉक तैयार किया है।00वाहन बाजार पर होगी सबसे बड़ी धनवर्षा, 250 करोड़ का कारोबार-धनतेरस पर वाहन खरीदने की परंपरा का असर ऑटोमोबाइल बाजार में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। मुरादाबाद में कार, बाइक और अन्य दोपहिया वाहनों की बिक्री से करीब 250 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। वाहन एजेंसियों पर ग्राहकों की बुकिंग जारी है। आरटीओ (प्रशासन) राजेश सिंह के अनुसार, धनतेरस पर एक हजार से अधिक कार और चार हजार से अधिक बाइक बिकने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग भी बढ़ी है। खासकर महिलाएं ई-बाइक खरीदने में रुचि दिखा रही हैं। करीब 450 ई-बाइक की बुकिंग हो चुकी है।00भारी गहनों से ज्यादा चांदी के सिक्कों और मूर्तियों की चमक-गंज बाजार, मंडी चौक समेत अन्य स्थानों पर स्थित सराफा बाजार में इस बार खरीदारी का ट्रेंड बदला हुआ है। महंगे और भारी आभूषणों के बजाय ग्राहक कम वजन वाले चांदी के सामान को प्राथमिकता दे रहे हैं। 25 ग्राम की लक्ष्मी-गणेश की चांदी की मूर्ति करीब पांच हजार रुपये में उपलब्ध हैं। इसके अलावा पांच और 10 ग्राम के चांदी के सिक्कों की मांग है। 10 ग्राम का सिक्का करीब 2100 रुपये में बिक रहा है। पांच ग्राम की मछली 1200 रुपये, 25 ग्राम का हाथी पांच हजार रुपये और 10 ग्राम का कछुआ करीब दो हजार रुपये में उपलब्ध है। मंडी चौक के सराफा कारोबारी प्रदीप रस्तोगी ने बताया कि धनतेरस को लेकर ग्राहक अभी से बाजार पहुंच रहे हैं। जिस तरह शुरुआती खरीदारी हो रही है, उससे धनतेरस के दिन बिक्री पांच से 10 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। ग्राहकों की अच्छी भीड़ रही तो सराफा बाजार में करीब 150 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है।00पीतल, स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों से 110 करोड़ का कारोबार-धनतेरस से पहले बर्तन कारोबारियों ने थोक में माल की बिक्री पूरी कर ली है। अब दुकानदारों की नजर खुदरा ग्राहकों पर है। पीतल, स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के साथ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान से दुकानें सजाई गई हैं। बर्तन कारोबारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि धनतेरस के लिए थोक में बिक्री हो चुकी है। दूसरे शहरों के व्यापारियों को माल भेज दिया गया है। अब स्थानीय बाजार में खुदरा बिक्री की तैयारी है। उन्होंने बताया कि धनतेरस पर बर्तन बाजार में इस बार करीब 110 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी आदित्य गोयल ने बताया कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खरीदारी पर उपहार दिए जा रहे हैं। बाजार में बिक्री के रुझान को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में करीब 80 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।00नए कपड़ों के साथ मिठाई और मेवों पर भी खर्च होंगे 190 करोड़-धनतेरस पर खरीदारी के साथ नए कपड़े पहनने और घरों में मिठाइयां पहुंचाने की परंपरा भी बाजार को रफ्तार दे रही है। संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कत्याल ने बताया कि धनतेरस की खरीदारी के लिए ग्राहक बाजारों में पहुंचने लगे हैं। कपड़ों की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि कपड़ा कारोबारियों को इस बार करीब 100 करोड़ रुपये की बिक्री की उम्मीद है। वहीं, मिठाई और सूखे मेवों के कारोबार में करीब 90 करोड़ रुपये की बिक्री का अनुमान है। कारोबारी सुप्रीत खन्ना ने बताया कि त्योहार पर घरों के लिए मिठाइयां खरीदने और रिश्तेदारों को उपहार देने के लिए सूखे मेवों की खरीदारी भी की जा रही है। ड्राई फ्रूट्स की बिक्री भी बढ़ी हुई है।00धनतेरस पर अनुमानित कारोबारकारोबार- अनुमानित बिक्रीऑटोमोबाइल- 250 करोड़सराफा- 150 करोड़बर्तन- 110 करोड़इलेक्ट्रॉनिक्स- 80 करोड़कपड़ा- 100 करोड़मिठाई और सूखे मेवे-90 करोड़