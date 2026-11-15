छठ महोत्सव की तैयारियों का महापौर ने लिया जायजा

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रामगंगा विहार स्थित रामगंगा घाट पर छठ महोत्सव की तैयारियों का महापौर विनोद अग्रवाल ने निरीक्षण किया। नगर निगम की ओर से घाट पर साफ-सफाई, सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान अपर आयुक्त अजीत कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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