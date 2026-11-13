अमरोहा: बच्चों के झगड़े की शिकायत के बाद विवाद, महिला को लगी गोली, संदेह के घेरे में चचेरा भाई
अहमदनगर में बच्चों के बीच हुए विवाद की शिकायत करने पहुंची महिला भूरी को गोली लग गई। आरोप है कि उसके चचेरे भाई राजा ने तमंचे से फायर कर उसे घायल कर दिया। पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।
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बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद की शिकायत करना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि विवाद के बाद उसके चचेरे भाई ने तमंचे से फायर कर उसे गोली मार दी। कंधे में गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
पुलिस ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालांकि, पुलिस गोली लगने की घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। घटना शहर के मोहल्ला अहमदनगर में बृहस्पतिवार रात की है।
मोहल्ला निवासी गुलजार मोहम्मद की बेटी भूरी (33) का भाभी सयमा से विवाद हो गया था। बताया गया कि भूरी की बड़ी बहन बब्बो के छह वर्षीय बेटे हसनैन का खेलते समय सयमा की सात वर्षीय बेटी आयत से झगड़ा हो गया था।
बच्चों के बीच हुए विवाद की शिकायत लेकर भूरी सयमा के पास पहुंची थी। इसी बात को लेकर दोनों महिलाओं के बीच कहासुनी होने लगी और मामला बढ़ गया। आरोप है कि विवाद के बाद सयमा का देवर और भूरी का चचेरा भाई राजा (28) वहां पहुंच गया।
बताया गया कि आरोपी राजा मजदूरी करता है। वहीं, पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होने की बात सामने आई है, लेकिन गोली लगने की घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, लेकिन गोली लगने की घटना संदिग्ध लग रही है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। - डॉ. प्रदीप कुमार, सीओ सिटी