अमरोहा: बच्चों के झगड़े की शिकायत के बाद विवाद, महिला को लगी गोली, संदेह के घेरे में चचेरा भाई

बताया गया कि आरोपी राजा मजदूरी करता है। वहीं, पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होने की बात सामने आई है, लेकिन गोली लगने की घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।



दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, लेकिन गोली लगने की घटना संदिग्ध लग रही है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। - डॉ. प्रदीप कुमार, सीओ सिटी