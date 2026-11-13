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संभल में 24 कोसीय तीर्थ परिक्रमा शुरू: आस्था के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ाए कदम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Fri, 13 Nov 2026 12:48 PM IST
Vimal Sharma संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: Vimal Sharma Updated Fri, 13 Nov 2026 12:48 PM IST
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24-Kos pilgrimage begins in Sambhal, Hundreds of devotees set out with deep faith
संभल में 24 कोसीय परिक्रमा शुरू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर 24 कोसीय तीर्थ परिक्रमा शुक्रवार सुबह संभल के गांव बेनीपुर स्थित प्राचीन श्री वंश गोपाल कल्किधाम तीर्थ से शुरू हुई। भक्ति और आस्था के माहौल में सैकड़ों श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए।

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पहले दिन श्रद्धालुओं का रात्रि पड़ाव चंद्रेश्वर तीर्थ में होगा। दो दिवसीय परिक्रमा का समापन शनिवार को वंश गोपाल तीर्थ में होगा। परिक्रमा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह-जगह पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं।

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