संभल में 24 कोसीय तीर्थ परिक्रमा शुरू: आस्था के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ाए कदम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर 24 कोसीय तीर्थ परिक्रमा शुक्रवार सुबह संभल के गांव बेनीपुर स्थित प्राचीन श्री वंश गोपाल कल्किधाम तीर्थ से शुरू हुई। भक्ति और आस्था के माहौल में सैकड़ों श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए।

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पहले दिन श्रद्धालुओं का रात्रि पड़ाव चंद्रेश्वर तीर्थ में होगा। दो दिवसीय परिक्रमा का समापन शनिवार को वंश गोपाल तीर्थ में होगा। परिक्रमा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह-जगह पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं।