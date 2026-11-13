Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad: Police crack down liquor dens; 30 people taken into custody, 20 vehicles including Thar—seized

मुरादाबाद: शराब के अड्डों पर चला पुलिस का डंडा, 30 लोग हिरासत में लिए, थार समेत 20 वाहन सीज

Fri, 13 Nov 2026 12:28 PM IST
Vimal Sharma अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Fri, 13 Nov 2026 12:28 PM IST
सार

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। कटघर में थार समेत 20 वाहन सीज किए गए और 50 से अधिक वाहनों के चालान किए गए। नशे में मिले 30 लोगों को पकड़कर मेडिकल कराया गया।  

विज्ञापन
Moradabad: Police crack down liquor dens; 30 people taken into custody, 20 vehicles including Thar—seized
सार्वजनिक इलाकों में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान - फोटो : पुलिस

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शराब की दुकानों के आसपास बने दारू के अड्डों पर पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात विशेष अभियान चलाया। शाम पांच बजे से देर रात तक सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा गया।

विज्ञापन


पुलिस ने थार समेत 20 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जबकि 30 लोगों को पकड़ कर उनका मेडिकल कराया है। शहर से लेकर देहात तक शराब की दुकानों के आसपास खुलेआम शराबखोरी का सिलसिला चल रहा था।
विज्ञापन


कहीं लोग अपनी कारों में बैठकर जाम छलका रहे थे तो कहीं ठेलों और दुकानों पर शराब पिलाई जा रही थी। शराब की दुकान से बोतल खरीदने के बाद लोग आसपास ही अपनी महफिल सजा लेते थे। कई जगह कारों को ही चलता-फिरता बार बना रखा था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

Moradabad: Police crack down liquor dens; 30 people taken into custody, 20 vehicles including Thar—seized
सार्वजनिक इलाकों में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान - फोटो : पुलिस
इससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। एसएसपी सतपाल अंतिल के आदेश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। कटघर के हनुमान मूर्ति तिराहे के पास थार में शराब पी रहे पांच युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया।

पुलिस ने थार सीज कर दी है जबकि पांचों युवकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मझोला थाने की पुलिस ने कुंदन पेट्रोल पंप के सामने स्थित दुकान के आसपास शराब पी रहे लोगों को दौडा लिया।

इसके अलावा बुद्धि विहार के मैदान में कारों को बार बनाकर शराब पी रहे युवकों को पुलिस ने दौड़ा लिया। सिविल लाइंस, कोतवाली, गलशहीद में पुलिस टीमों ने कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 20 वाहनों को सीज किया है जबकि 50 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं।

30 लोगों को शराब के नशे में पकड़कर मेडिकल कराया गया है। एसपी सिटी कुमार रण विजयसिंह ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। शराब की दुकानों के आसपास ठेले और दुकानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed