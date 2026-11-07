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गुरहट्टी से मंडी चौक और बुध बाजार तक खरीदारों की भीड़, जाम से जूझते रहे लोग

Vimal Sharma

Updated Sat, 07 Nov 2026 04:05 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 04:05 PM IST







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दिवाली पर मुरादाबाद के बाजारों में खरीदारों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से शुरू हुआ खरीदारी का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। प्रमुख बाजारों में इतनी भीड़ रही कि लोगों को पैदल निकलने तक में मशक्कत करनी पड़ी। सराफा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की कतारें लगी रहीं। ... और पढ़ें

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