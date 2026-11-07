मोहम्मद शमी के संन्यास पर बोले कोच बदरुद्दीन, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं

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भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर उनके कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शमी को बेहतरीन खिलाड़ी बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट में खास पहचान बनाई है। बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि शमी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और शानदार गेंदबाजी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उनका टेस्ट करियर युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणादायक रहेगा।

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