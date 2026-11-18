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मड़िहान थाना क्षेत्र के कलवारी खुर्द में बुधवार को महात्मा ज्योतिबा फुले बाबू महंगीराम मौर्य प्री सेकेंडरी स्कूल विद्यालय में विद्यार्थियों को साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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