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मिर्जापुर: सीडीओ ने विंध्य साड़ी सेंटर का किया निरीक्षण, स्वयं सहायता समूह के काम को देखा

किशन चौबे

Updated Wed, 18 Nov 2026 03:53 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 03:53 PM IST







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मिर्जापुर। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) वीके सिंह ने बुधवार को सिटी विकास खंड के खजुरी ग्राम पंचायत स्थित विंध्य साड़ी सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित बनारसी साड़ी निर्माण इकाई का जायजा लिया। सीडीओ ने साड़ी बनाने की प्रक्रिया देखी और तैयार साड़ियों का भी निरीक्षण किया। ... और पढ़ें

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