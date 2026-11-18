{"_id":"6afd7c9003a8a8e3c10dac26","slug":"video-mirzapur-women-worshipped-the-amla-tree-on-amla-navami-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिर्जापुर: आंवला नवमी पर महिलाओं ने किया आंवले के वृक्ष का पूजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर। आंवला नवमी पर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने आंवले के वृक्ष का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। इस दौरान महिलाओं ने वृक्ष की कच्चे सूत से परिक्रमा की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। बरियाघाट समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर आंवले के वृक्ष के पास सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुटी रही। पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहा। महिलाओं ने पूजा की सामग्री के साथ आंवले के वृक्ष के पास पहुंचकर पूजन किया। ग्रामीण अंचलों में भी परंपरागत तरीके से आंवला नवमी मनाई गई।

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