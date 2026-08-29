{"_id":"6a928079b94f0f9017034420","slug":"video-allegation-of-illegal-felling-of-eucalyptus-trees-in-front-of-forest-outpost-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वन चौकी के सामने यूकेलिप्टस पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मड़िहान तहसील क्षेत्र के पटेहरा कला में वन विभाग की चौकी के ठीक सामने यूकेलिप्टस के पेड़ों की अवैध कटाई और कालाबाजारी का आरोप लगा है। ग्रामीण शिव कुमार, अंकित समेत कई लोगों का आरोप है कि वन चौकी के सामने वन विभाग की जमीन पर लगे पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा था। ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है।

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