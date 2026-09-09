{"_id":"6aa1632afa7b096b270eb6bd","slug":"video-water-flowing-continuously-from-handpump-demand-to-stop-wastage-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"हैंडपंप से लगातार बह रहा पानी, बर्बादी रोकने की मांग; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिटी ब्लॉक परिसर में एक हैंडपंप से लगातार पानी बह रहा है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से रोजाना बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। ब्लॉक आने वाले ग्रामीणों ने बताया कि काफी समय से यह समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से हैंडपंप से हो रही पानी की बर्बादी तत्काल बंद कराने की मांग की है।

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