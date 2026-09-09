Mirzapur News: मंडलीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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जमुई। क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज बरेबां में मंगलवार को मंडलीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य संतोष कुमार सिंह ने किया।प्रतियोगिता में अंडर-19 बालक वर्ग के 60 किलो भार वर्ग में हर्ष कुमार, 65 किलो में अनिकेत, 71 किलो में अनिल कुमार राय, 79 किलो में प्रिंस यादव, 88 किलो में पीयूष राय और 110 किलो भार वर्ग में अनुज राय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग में 53 किलो में छोटी यादव, 77 किलो में नीतू कुमारी और 86 किलो में प्रकृति राय प्रथम रहीं।अंडर-17 बालक वर्ग के 66 किलो भार वर्ग में विश्व प्रसाद सिंह (सोनभद्र), 60 किलो में आरजू (मिर्जापुर) और 79 किलो में प्रिंस यादव (मिर्जापुर) ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में 44 किलो में शशि कुमारी, 53 किलो में आकृति, 58 किलो में मीनाक्षी, 63 किलो में अनुप्रिया और 69 किलो में अनुराधा यादव प्रथम रहीं।इस मौके पर डॉ. सुशील सिंह, पुनीत सिंह, श्यामधर चतुर्वेदी, रविशंकर, अमरेश, दिलीप, शिव बहादुर, नीलू गुप्ता, प्रियंका सिंह और कुसुम यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।