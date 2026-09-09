Mirzapur News: जिला कार्यालय पर भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री का स्वागत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:42 AM IST
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मिर्जापुर। बरौधा कचार स्थित भाजपा के जिला कार्यालय के सभागार में मंगलवार को नवनियुक्त काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री विद्याधर तिवारी का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत व अभिनंदन किया गया। जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के नेतृत्व में तिवारी का पुरजागीर, लाल डिग्गी, मुकेरी बाजार, संगमोहाल, इमरती रोड के बाद जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग का माहौल रहा । संचालन स्वामीनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, निवर्तमान जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह पटेल, गंगासागर दुबे, उत्तर कुमार मौर्य, मनोज जायसवाल, दिनेश तिवारी, अनिल सिंह, बालेंदुमणि त्रिपाठी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष जगदीश सिंह पटेल सहित मंडल अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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