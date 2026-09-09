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बाबा लाठी दंगल में अयोध्या के पहलवान विजेता, VIDEO

Wed, 09 Sep 2026 07:16 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:16 PM IST
Ayodhya wrestler wins Baba Lathi Dangal in mirzapur
छानबे क्षेत्र के श्री गौरी शंकर अकोढ़ी में आयोजित बाबा लाठी दंगल में अयोध्या के पहलवान ने पंजाब के पहलवान को चीत कर दिया। रोमांचक मुकाबले में अयोध्या के पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और दंगल के विजेता बने। मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।
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