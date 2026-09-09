बाबा लाठी दंगल में अयोध्या के पहलवान विजेता, VIDEO

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छानबे क्षेत्र के श्री गौरी शंकर अकोढ़ी में आयोजित बाबा लाठी दंगल में अयोध्या के पहलवान ने पंजाब के पहलवान को चीत कर दिया। रोमांचक मुकाबले में अयोध्या के पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और दंगल के विजेता बने। मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।

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