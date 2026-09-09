Mirzapur News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला नियुक्ति पत्र और प्रशस्ति पत्र

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बरकछा: दक्षिणी परिसर स्थित सभागार में सदर तहसील के नगर पालिका, नगर ब्लॉक, कोन और छानबे ब्लॉक की 32 कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। अच्छे कार्य करने वाली 12 को प्रशस्ति पत्र और नौ को पोषण पोटली दी गई। मुख्य अतिथि नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने वहां लगाए गए स्टाल का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर अयोध्या में सीएम के कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। उप्र पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन श्रीमाली, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, सीडीओ विशाल कुमार, परियोजना निदेशक धर्मजीत सिंह, डीसी एनआरएलएम रमाशंकर सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार आदि मौजूद रहे।चुनार। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का सम्मान समारोह चुनार तहसील सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि आलोक सिंह ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नरायनपुर ब्लॉक से नौ, सीखड़ से चार और जमालपुर से 10 नवनियुक्त सेविकाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान एसडीएम अनेग सिंह, तहसीलदार ईवेंद्र कुमार, मंगरु साहनी, ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रकाश सिंह, बीडीओ नरायनपुर रामराज कुशवाहा, जमालपुर रक्षिता, प्रमोद पांडेय आदि उपस्थित रहे।मड़िहान। तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मड़िहान विधायक रामशंकर सिंह पटेल रहे। विधायक ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया। छह माह से पांच वर्ष तक के नौनिहाल बच्चों को पोषण पोटली बांटी। कार्यक्रम में राजगढ़ ब्लॉक की 21 और पटेहरा ब्लॉक की छह, कुल 27 नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। बाल पोषाहार विभाग की ओर से सभागार में स्टॉल लगाया गया।