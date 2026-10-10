Meerut: पितृ अमावस्या पर बस्तोंरा गांव के ग्रामीणों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

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मेरठ। पितृ अमावस्या के अवसर पर शनिवार को हस्तिनापुर में बस्तौरा नारंग गांव के समीप गंगा किनारे श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों ने गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और अपने परिवार की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की। पितृ अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दौरान लोगों ने अपने पितरों का स्मरण कर श्रद्धा व्यक्त की। पर्व को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह दिखाई दिया।

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