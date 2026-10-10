जंतर-मंतर कूच पर पहरा: मेरठ में भारी पुलिस बल तैनात; वाहनों की चेकिंग, सौ से ज्यादा विपक्षी नेता नजरबंद

कांग्रेस, सपा और अन्य संगठनों के नेताओं पर नजरबंदी की कार्रवाई

प्रदर्शन से पहले मेरठ में विपक्षी दलों, किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों के 100 से अधिक नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव भाटी के मुताबिक, जिला और पूर्व जिला अध्यक्षों समेत करीब दो दर्जन पदाधिकारियों को नजरबंद किया गया। इनमें हरिओम त्यागी, शबीह खान, मुर्सलिम चौहान, रिहानुद्दीन, नवीन गुर्जर, अवनीश काजला, मूलचंद भाटी, विजय त्यागी, तरुण मलिक, रुस्तम सैफी, नासिर त्यागी, सुरेंद्र शर्मा, सोनू शर्मा, एसके शाहरुख और भूरे मुंडाली के नाम शामिल हैं।



खरखौदा में दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हरिओम त्यागी के मकान पर नजरबंद किया गया। वहीं, नौचंदी क्षेत्र की कांग्रेस नेता रीना शर्मा को बृहस्पतिवार रात हाउस अरेस्ट किया गया था। शुक्रवार को कांग्रेसी नौचंदी थाने पहुंचे और धरना दिया। इसके बाद पुलिस उनके घर से हट गई और उन्हें नजरबंद नहीं करने की बात कही गई।



मेरठ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जीतू सिंह नागपाल को लालकुर्ती पुलिस ने पीएल शर्मा रोड स्थित उनके आवास पर नजरबंद किया। कंकरखेड़ा निवासी शैंकी वर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें फोन कर घर आने और नजरबंद होने का दबाव बना रही है।