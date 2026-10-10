सीजेपी आंदोलन पर पुलिस की सख्ती: सपा सांसद हरेंद्र मलिक और विधायक हिरासत में; शामली में किसान कार्यकर्ता रोके

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी और विपक्षी दलों के आंदोलन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस सतर्क रही। मुजफ्फरनगर के सपा सांसद हरेंद्र मलिक और उनके विधायक बेटे पंकज मलिक को दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शामली में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश संगठन मंत्री मास्टर जाहिद समेत कार्यकर्ताओं को एक शिक्षण संस्थान में रोका गया। वहीं, बागपत रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर कुछ युवकों से पूछताछ की।

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सपा सांसद हरेंद्र मलिक और विधायक पंकज मलिक हिरासत में

मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक और उनके विधायक बेटे पंकज मलिक दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित सीजेपी और विपक्षी दलों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान दिल्ली के जनपथ रोड पर पुलिस ने दोनों को अपने घेरे में लेकर हिरासत में ले लिया। हरेंद्र मलिक ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब देश को आगे आना होगा।

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बागपत रेलवे स्टेशन पर पुलिस की चेकिंग

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए बागपत पुलिस भी सतर्क रही। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने कुछ युवकों को रोककर उनसे पूछताछ की। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले लोगों पर नजर रखने के साथ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई।