{"_id":"6ac7b5e2e165d3fbeb0756ff","slug":"video-students-briefed-at-an-exhibition-of-wildlife-rescue-equipment-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: वन्यजीव रेस्क्यू उपकरणों की प्रदर्शनी में छात्रों को दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। वन्यजीव सप्ताह के तहत बृहस्पतिवार को हस्तिनापुर रेंज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वन विभाग की ओर से वन्यजीवों को रेस्क्यू करने में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। वनकर्मियों ने छात्रों को उपकरणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घायल अथवा आबादी में पहुंचने वाले वन्यजीवों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाता है। छात्रों ने प्रदर्शनी में रुचि दिखाते हुए उपकरणों के उपयोग और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जानकारी ली। अधिकारियों ने छात्रों से वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील रहने और उनके संरक्षण में सहयोग करने की अपील की।

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