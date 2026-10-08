वेस्ट यूपी की खास खबरें: बागपत में आग से दो मौतें; मेरठ में कब्र से निकलवाया शव, जानिए आज कहां क्या हुआ?

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वेस्ट यूपी में बृहस्पतिवार को हादसों, अपराध, राजनीति और किसान-स्वास्थ्य से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आईं। बागपत के खेकड़ा में परचून की दुकान में भीषण आग से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं शामली में वेल्डिंग के दौरान तेल टैंकर में विस्फोट से दो कर्मचारी घायल हुए। मेरठ में तालिब की मौत के 10 दिन बाद कब्र से शव बाहर निकलवाया गया। इसके अलावा नकली नोटों के मामले में दो सिपाहियों के कनेक्शन ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। विज्ञापन



बागपत में आग से मां और मासूम बेटी की मौत

खेकड़ा बाजार में पुलिस चौकी के पास परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। आग व्यापारी प्रदीप जैन की दुकान से मकान तक पहुंच गई और इस दौरान दो सिलेंडर फटने की बात सामने आई। हादसे में कई लोग झुलसे, जबकि स्वाति जैन और पांच वर्षीय आन्या जैन की मौत की सूचना है। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर राहत और बचाव कार्य किया। विज्ञापन

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मेरठ में तालिब की मौत का राज खोलने की कोशिश

लोहिया नगर की जाकिर कॉलोनी निवासी तालिब का शव 10 दिन बाद पैतृक गांव रसूलपुर भदेडी में कब्र से निकलवाया गया। पुलिस ने एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के शक और मोबाइल में पत्नी इल्मा व अमन की चैट मिलने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।



नकली नोटों में दो सिपाहियों का कनेक्शन

मेरठ के भावनपुर थाने में तैनात 2025 बैच के दो सिपाही नकली नोटों के सौदे में आरोपियों की मदद करने के आरोप में पकड़े गए। पुलिस जांच में दोनों के हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ पिस्टल से लगातार संपर्क में रहने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब कॉल डिटेल के आधार पर दूसरे लोगों की भूमिका तलाश रही है। मामले में पांचों आरोपियों को जेल भेजा गया है।

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शामली में दो बड़े सड़क और फैक्टरी हादसे

शामली-मुजफ्फरनगर रोड स्थित फैक्टरी में छोटे तेल टैंकर पर वेल्डिंग के दौरान विस्फोट से दो कर्मचारी घायल हुए, जिनमें एक को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। वहीं कैराना में यमुना ब्रिज पुलिस चौकी के सामने तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 21 वर्षीय मजदूर परवेज की मौत हो गई और उसका साथी अफनान गंभीर रूप से घायल हो गया।



मेरठ में अवैध हथियारों पर पुलिस की कार्रवाई

भावनपुर पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूसों की खरीद-फरोख्त के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, तमंचा और 46 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले में हथियारों के नेटवर्क की जांच कर रही है।



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अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी रविता ने छोड़ा खाना

अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद रविता की जेल में निगरानी बढ़ा दी गई है। जेल अधीक्षक के अनुसार, कोर्ट से लौटने के बाद वह बैरक में अकेली रही और खाना खाने से भी इनकार किया। काउंसलिंग के बाद उसे थोड़ा-थोड़ा खाना खिलाया जा रहा है। वहीं दोषी करार दिया गया अमरदीप भी वापस जेल पहुंच गया है। दोनों की सजा पर अदालत का फैसला होना बाकी है।



वोट चोरी और EVM के मुद्दे पर स्वदेश सिंह का विपक्ष पर हमला

मेरठ में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री स्वदेश सिंह ने EVM और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद ही विपक्ष को वोट चोरी दिखाई देती है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।