वायुसेना दिवस: पूर्व सैनिकों के दिल में कायम है देशसेवा का जज्बा; कारगिल से मिसाइल मिशन तक याद किए अनुभव

आसमान की ऊंचाइयों से देश की सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा करने वाली भारतीय वायुसेना का गौरव उसके जवानों के दिल में हमेशा कायम रहता है। 8 अक्तूबर को मनाए जाने वाले वायुसेना दिवस पर मेरठ में रह रहे पूर्व वायु सैनिकों ने सेवा के दौरान के अनुभव साझा किए। किसी ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में निभाई जिम्मेदारी को याद किया तो किसी ने इजराइल और रूस में मिसाइल खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण मिशन का अनुभव बताया।

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मिसाइल मिशन ने सिखाई जिम्मेदारी

भारतीय वायुसेना में सेवाओं के लिए वर्ष 2001 में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज-इन-चीफ कमेंडेशन और वर्ष 2007 में एयर चीफ कमेंडेशन मिला। इजराइल और रूस में मिसाइलों की खरीद से जुड़े राजनयिक मिशनों में संयुक्त निदेशक के रूप में जिम्मेदारी निभाई। सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्व सैनिकों से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। - ग्रुप कैप्टन अरुण चौधरी, सेवानिवृत्त