मेरठ: अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाले चार आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार; एक घायल, 46 कारतूस व पिस्टल बरामद

चार आरोपियों की गिरफ्तारी, हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस ने 7 अक्टूबर को कार्तिक, विशाल, अर्जुन और राशिद उर्फ मंत्री को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर ग्राम किनानगर के जंगल से बरामदगी की गई। कार्तिक से .32 बोर के 25 जिंदा कारतूस, विशाल से 18 जिंदा कारतूस, अर्जुन से .315 बोर का अवैध तमंचा और राशिद उर्फ मंत्री से .32 बोर की अवैध पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए।



बरामदगी के दौरान मुठभेड़, एक आरोपी घायल

पुलिस के अनुसार, बरामदगी की कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी राशिद उर्फ मंत्री घायल हो गया। उसे पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।



सहारनपुर से करीब एक साल पहले कारतूस खरीदने की बात

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बरामद कारतूस उन्होंने करीब एक वर्ष पहले सहारनपुर से खरीदे थे। पुलिस इस जानकारी के आधार पर हथियार और कारतूस की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी राशिद, कार्तिक, अर्जुन और विशाल का पूर्व में भी अलग-अलग मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है।