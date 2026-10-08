तालिब हत्याकांड: कब्र से निकालवाया शव, खुलेगा मौत का राज; पत्नी ने हार्ट अटैक बताकर दफनाया था, फिर कबूला जुर्म

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मोबाइल चैट से परिजनों को हुआ शक

29 सितंबर को तालिब के मामा का बेटा जाकिर कॉलोनी पहुंचा और इल्मा से उसका मोबाइल मांगा। आरोप है कि मोबाइल देने से इनकार करने पर उसे शक हुआ। इसके बाद उसने घर से तालिब का मोबाइल बरामद किया। मोबाइल की जांच में अमन और इल्मा के बीच चैट मिलने की बात सामने आई।

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पत्नी के प्रेम प्रसंग की जानकारी थी

परिजनों के मुताबिक, तालिब को इल्मा और अमन के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी। उसने अमन को अपनी पत्नी से बातचीत करने से मना किया था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इल्मा, अमन और उसके साथी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।

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