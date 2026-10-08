तालिब हत्याकांड: कब्र से निकालवाया शव, खुलेगा मौत का राज; पत्नी ने हार्ट अटैक बताकर दफनाया था, फिर कबूला जुर्म
मेरठ में तालिब की मौत के 10 दिन बाद पुलिस ने पैतृक गांव रसूलपुर भदेडी में कब्र खुदवाकर शव बाहर निकलवाया। पुलिस के अनुसार, पत्नी इल्मा ने प्रेमी अमन और उसके साथी के साथ मिलकर हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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तालिब की शादी करीब चार वर्ष पहले ब्रह्मपुरी निवासी इल्मा से हुई थी। शादी के बाद दोनों जाकिर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। तालिब राजमिस्त्री का काम करता था। पुलिस के अनुसार, 28 सितंबर की रात तालिब काम से घर लौटा था। आरोप है कि इसके बाद इल्मा ने प्रेमी अमन और उसके साथी के साथ मिलकर उसका गला दबा दिया। महिला ने परिजनों को तालिब की मौत हार्ट अटैक से होने की जानकारी दी, जिसके बाद शव को गांव ले जाकर दफना दिया गया।
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29 सितंबर को तालिब के मामा का बेटा जाकिर कॉलोनी पहुंचा और इल्मा से उसका मोबाइल मांगा। आरोप है कि मोबाइल देने से इनकार करने पर उसे शक हुआ। इसके बाद उसने घर से तालिब का मोबाइल बरामद किया। मोबाइल की जांच में अमन और इल्मा के बीच चैट मिलने की बात सामने आई।
परिजनों के मुताबिक, तालिब को इल्मा और अमन के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी। उसने अमन को अपनी पत्नी से बातचीत करने से मना किया था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इल्मा, अमन और उसके साथी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने बृहस्पतिवार को एसडीएम बृजेश कुमार और सीओ गजेंद्र पाल की मौजूदगी में कब्र खुदवाकर शव बाहर निकलवाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।