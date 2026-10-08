यूपी: मेरठ के अम्हेड़ा की ग्राम प्रधान को मिला KBC-18 का मंच, अमिताभ बच्चन से साझा किया गांव का विकास मॉडल

रात आठ बजे से दो बजे तक हुई शूटिंग

मुंबई में बृहस्पतिवार रात आठ बजे से एपिसोड की शूटिंग शुरू हुई, जो देर रात दो बजे तक चली। एपिसोड के बीच में चारों ग्राम प्रधानों को मंच पर बुलाया गया। वहां उनसे एक-एक कर बातचीत की गई और उनके गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई।



पंचायत सचिवालय और AI लैब की अमिताभ बच्चन से चर्चा

अमिताभ बच्चन ने ऋचा सिंह से अम्हेड़ा आदिपुर में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गांव बनेगा, तभी देश बदलेगा। उन्होंने देश के आगे बढ़ने में ग्राम प्रधानों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।



ऋचा सिंह ने बताया कि उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत सचिवालय, पंचायत लर्निंग सेंटर, AI लैब और पार्क सहित विभिन्न विकास कार्यों पर काम किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए गांव में 60 स्वयं सहायता समूह संचालित होने की जानकारी भी उन्होंने दी।