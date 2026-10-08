Meerut: मंत्री स्वदेश सिंह बोले- चुनाव हारने पर विपक्ष को दिखती है, ‘वोट चोरी’, ईवीएम पर हो रही राजनीति

राहुल गांधी को लेकर कही यह बात

राहुल गांधी पर एफआईआर के मामले में स्वदेश सिंह ने कहा कि वह विपक्ष के नेता हैं और प्रदर्शन करना उनका काम है। हालांकि, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में जनता का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को भी गलत बताया।



भाजपा को बताया अंतिम पायदान के व्यक्ति की पार्टी

स्वदेश सिंह ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में केवल सोचती ही नहीं, बल्कि उसके लिए काम भी करती है। उन्होंने भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने 13 करोड़ शौचालय और साढ़े चार करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं।