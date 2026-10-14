सौरभ की मां बोलीं- फैसले से संतुष्ट, दोषियों को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, छोटी बच्ची को अपनाने से किया इनकार

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मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद सौरभ राजपूत की मां ने कहा कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। पोतियों को लेकर उन्होंने बताया कि बड़ी बेटी को उसके नाना-नानी अपने पास रखेंगे तो परिवार उसे अपना लेगा। वहीं, मुस्कान के साथ जेल में रह रही छोटी बच्ची को अपनाने और उसका डीएनए टेस्ट कराने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि छोटी बच्ची साहिल की है।

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