फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Blue Drum Case: Court Cites Mahabharata, Saurabh Rajput Mother Welcomes Death Sentence

सौरभ हत्याकांड: कोर्ट ने कहा-जुर्म के अनुरूप सजा देना धर्म, सौरभ की मां बोली-फैसले से संतुष्ट; 'राधा' साहिल की

Wed, 14 Oct 2026 06:21 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 14 Oct 2026 06:21 PM IST
सार

मेरठ नीला ड्रम केस: मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अदालत की महाभारत संबंधी टिप्पणी चर्चा में है। सौरभ की मां ने फैसले पर संतुष्टि जताई।

विज्ञापन
Meerut Blue Drum Case: Court Cites Mahabharata, Saurabh Rajput Mother Welcomes Death Sentence
मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड फैसला - फोटो : अमर उजाला

देश भर में चर्चित मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी नीला ड्रम केस में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में फैसले के बाद अदालत की महाभारत से जुड़ी टिप्पणी चर्चा में है। अदालत ने अपराध और सजा के संबंध में धर्म का उल्लेख किया। वहीं अदालत के फैसले को अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया है।



यह भी पढ़ें: नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड, फैसला सुनते ही रो पड़े; अदालत के सवाल पर दोनों रहे मौन
Trending Videos
Meerut Blue Drum Case: Court Cites Mahabharata, Saurabh Rajput Mother Welcomes Death Sentence
के के चौबे, अभियोजन पक्ष के वकील - फोटो : अमर उजाला

अदालत के फैसले के बाद जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह अदालत का ऐतिहासिक फैसला है और इससे पूरे देश में संदेश जाएगा कि अपराध करने से पहले अपराधियों को उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए।

चौबे ने कहा कि यह ऐसा कृत्य था, जिसने पति-पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता और क्रूरता का हवाला देते हुए दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

Meerut Blue Drum Case: Court Cites Mahabharata, Saurabh Rajput Mother Welcomes Death Sentence
सौरभ हत्याकांड, नीला ड्रम केस, मेरठ कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

सौरभ की मां बोलीं- फैसले से संतुष्ट, ऐसे अपराध पर मिलनी चाहिए कड़ी सजा
मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद सौरभ राजपूत की मां ने फैसले पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। उनके बयान से स्पष्ट हुआ कि वह अपने बेटे की हत्या के मामले में अदालत के फैसले को उचित मानती हैं।

यह भी पढ़ें: मुस्कान-साहिल को मृत्युदंड: पति को ड्रम में भरने वाली कातिल पत्नी मांग रही रहम की भीख, फूट-फूटकर रोया प्रेमी

विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut Blue Drum Case: Court Cites Mahabharata, Saurabh Rajput Mother Welcomes Death Sentence
सौरभ की बुआ - फोटो : अमर उजाला

मुस्कान की दोनों बेटियों के भविष्य पर अलग-अलग रुख
सौरभ की मां ने मुस्कान की दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर अलग-अलग रुख सामने आया। उन्होंने बड़ी बेटी के नाना-नानी के पास रहने की बात कही और कहा कि परिवार उसे अपना लेगा। दूसरी ओर, जेल में मुस्कान के साथ रह रही छोटी बच्ची को अपनाने और उसके डीएनए टेस्ट से उन्होंने इनकार किया।उन्होंने दावा किया कि मुस्कान की छोटी बेटी का पिता साहिल है।

विज्ञापन
Meerut Blue Drum Case: Court Cites Mahabharata, Saurabh Rajput Mother Welcomes Death Sentence
मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बच्चियों का मुद्दा इस मामले में पहले भी चर्चा में रहा है। सजा पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मुस्कान की दोनों बेटियों के भविष्य और परवरिश का हवाला देकर अदालत से कम सजा देने की अपील की थी। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मृत्युदंड का फैसला सुनाया।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed