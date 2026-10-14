Meerut: सेक्टर-2 आंदोलन से जुड़ी राधा गुप्ता कई महिलाओं समेत सपा में शामिल, अक्षय जैन को टिकट देने की मांग

आंदोलन से सपा में शामिल होने तक का घटनाक्रम

राधा गुप्ता के अनुसार, वह पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। इसी समर्थन को उन्होंने पार्टी में शामिल होने की वजह बताया।



राधा गुप्ता के साथ कई महिलाओं के सपा में शामिल होने से यह घटनाक्रम मेरठ की स्थानीय राजनीति के लिहाज से चर्चा में है। अब अक्षय जैन को मेरठ दक्षिण से टिकट देने की उनकी मांग पर पार्टी का क्या रुख रहता है, इस पर नजर रहेगी।



वहीं धर्मेंद्र यादव बोले भाजपा सरकार व्यापारी विरोधी सरकार हो गई है। मध्यमवर्गीय परिवारों का कोई ध्यान नहीं है। समाजवादी सरकार सेंट्रल मार्केट के मामले में बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी।