Meerut: सेक्टर-2 आंदोलन से जुड़ी राधा गुप्ता कई महिलाओं समेत सपा में शामिल, अक्षय जैन को टिकट देने की मांग
मेरठ में सेंट्रल मार्केट निवासी राधा गुप्ता कई महिलाओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुईं। उन्होंने अक्षय जैन को दक्षिण विधानसभा से टिकट देने की मांग की और भाजपा पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया।
विस्तार
मेरठ सेंट्रल मार्केट निवासी राधा गुप्ता ने क्षेत्र की कई महिलाओं के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अक्षय जैन को मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से सपा का टिकट दिए जाने की मांग उठाई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव समेत पार्टी के अन्य लोग मौजूद रहे।
राधा गुप्ता को अक्षय जैन ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उनके साथ आई महिलाओं के सपा में शामिल होने को स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस घटनाक्रम के बाद पार्टी की ओर से किसी आधिकारिक चुनावी घोषणा की जानकारी नहीं दी गई है।
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राधा गुप्ता बोलीं- धरने के दौरान भाजपा ने साथ नहीं दिया
समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद राधा गुप्ता ने कहा कि वह पिछले कई महीनों तक धरने पर बैठी रहीं, लेकिन भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया। उनके मुताबिक, इस दौरान समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया। इसी वजह से उन्होंने सपा में शामिल होने का निर्णय लिया।
राधा गुप्ता का कहना है कि आंदोलन के दौरान मिले समर्थन ने उनके राजनीतिक फैसले को प्रभावित किया। उन्होंने सपा में शामिल होने के साथ ही पार्टी के सामने अपनी मांग भी रखी।
अक्षय जैन को दक्षिण विधानसभा से टिकट देने की मांग
राधा गुप्ता ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के मौके पर अक्षय जैन को मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दिए जाने की मांग की। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
राधा गुप्ता की इस मांग के बाद मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं का संदर्भ सामने आया है। हालांकि, अक्षय जैन की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी का आधिकारिक निर्णय सामने आने की जानकारी इस खबर में उपलब्ध नहीं है।
आंदोलन से सपा में शामिल होने तक का घटनाक्रम
राधा गुप्ता के अनुसार, वह पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। इसी समर्थन को उन्होंने पार्टी में शामिल होने की वजह बताया।
राधा गुप्ता के साथ कई महिलाओं के सपा में शामिल होने से यह घटनाक्रम मेरठ की स्थानीय राजनीति के लिहाज से चर्चा में है। अब अक्षय जैन को मेरठ दक्षिण से टिकट देने की उनकी मांग पर पार्टी का क्या रुख रहता है, इस पर नजर रहेगी।
वहीं धर्मेंद्र यादव बोले भाजपा सरकार व्यापारी विरोधी सरकार हो गई है। मध्यमवर्गीय परिवारों का कोई ध्यान नहीं है। समाजवादी सरकार सेंट्रल मार्केट के मामले में बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी।