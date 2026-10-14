मुस्कान-साहिल को मृत्युदंड: पति को ड्रम में भरने वाली कातिल पत्नी मांग रही रहम की भीख, फूट-फूटकर रोया प्रेमी

1 of 5 नीला ड्रम हत्याकांड में फैसला - फोटो : अमर उजाला







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2 of 5 के के चौबे, अभियोजन पक्ष के वकील - फोटो : अमर उजाला

सजा के ऐलान से ठीक पहले जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों मुजरिमों को पेश किया गया। जब अदालत ने मुस्कान की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल दागा-'तुम अपने पति की हत्या की दोषी साबित हो चुकी हो, अपने लिए क्या सजा चाहती हो?'



इस सवाल पर जिस औरत के हाथ अपने ही सुहाग की गर्दन काटते वक्त नहीं कांपे थे, वह सलाखों के पीछे थरथरा उठी। उसने ममता का झूठा चोला ओढ़ते हुए गिड़गिड़ाकर कहा-'मेरी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं, उनका ख्याल रखा जाए... मुझे कम से कम सजा दी जाए।' इतना कहते ही उसकी जुबान लड़खड़ा गई और वह सिर झुकाकर सन्नाटे में डूब गई।

3 of 5 सौरभ हत्याकांड, नीला ड्रम केस, मेरठ कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

इसके बाद जब अदालत ने उसके हमदर्द और जुर्म के साझीदार साहिल से पूछा, तो उस खूंखार आशिक की हेकड़ी भी पूरी तरह हवा हो चुकी थी। साहिल ने भी कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कहा-'साहब, कम से कम सजा दीजिए।'



इसके बाद अदालत कक्ष में केवल खौफजदा सन्नाटा पसरा रहा। जिस प्रेमी जोड़े ने मिलकर एक इंसान की जिंदगी के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, वे आज कानून के खौफ से कांप रहे थे। लेकिन अदालत में मृत्यु दंड दिया।

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4 of 5 सौरभ हत्याकांड, नीला ड्रम केस, मेरठ कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

हर किसी की आंखों में कौंध गया वो तीन मार्च का दिन

यह वही दिल दहला देने वाली वारदात है जिसने 3 मार्च, 2025 को पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया था। इंदिरा नगर की गलियों में सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर उसके जिस्म को पांच टुकड़ों में काटा गया और सबूत मिटाने के लिए उसे एक नीले ड्रम में भर दिया गया था। अवैध संबंधों और वहशी इरादों के चलते अंजाम दी गई इस खूनी दास्तान का पर्दाफाश होते ही हर किसी का कलेजा दहल गया था।

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5 of 5 सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला