{"_id":"6acf27543e42ba5777070212","slug":"meerut-blue-drum-murder-case-muskan-and-sahil-appear-via-video-conferencing-before-sentencing-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान-साहिल की ऑनलाइन हुई पेशी, सजा से पहले कोर्ट ने पूछा- कुछ कहना है?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला जज के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों से पूछा कि सजा सुनाए जाने से पहले वे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। जेल प्रशासन के मुताबिक, दोनों को अलग-अलग पेश किया गया और उन्होंने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। विज्ञापन

Meerut, Uttar Pradesh: Muskan and Sahil, accused in the blue drum case, appeared before the district judge via video conferencing from jail. The court asked both if they had anything to say before the sentence is pronounced today Senior Jail Superintendent, Viresh Raj Sharma says, "The first hearing took place, and both accused were presented separately. The judge questioned them about various matters, including the forensic report, but I do not wish to disclose the specific questions. The hearing was brief, both spoke to the judge and presented their sides. They will be called again before the judgment is pronounced. We are fully prepared to present them whenever the court directs. Both are anxious and distressed. They ate very little at dinner and breakfast and have not been sleeping properly... Muskan has been requesting for the past three to four days to meet her elder daughter, who is around seven years old, but the child has not been brought to meet her..." विज्ञापन October 14, 2026



सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा के अनुसार, सुनवाई संक्षिप्त रही। अदालत ने दोनों से विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए, जिनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से संबंधित सवाल भी शामिल थे। हालांकि, जेल अधीक्षक ने सवालों का ब्योरा साझा करने से इनकार किया। उन्होंने बताया कि अदालत का आदेश मिलने पर दोनों को दोबारा पेश करने के लिए जेल प्रशासन तैयार है। सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा के अनुसार, सुनवाई संक्षिप्त रही। अदालत ने दोनों से विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए, जिनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से संबंधित सवाल भी शामिल थे। हालांकि, जेल अधीक्षक ने सवालों का ब्योरा साझा करने से इनकार किया। उन्होंने बताया कि अदालत का आदेश मिलने पर दोनों को दोबारा पेश करने के लिए जेल प्रशासन तैयार है। विज्ञापन विज्ञापन

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कोर्ट ने दोनों आरोपियों से पूछा- सजा से पहले कुछ कहना है?

जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि पहली सुनवाई में मुस्कान और साहिल को अलग-अलग अदालत के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने उनसे कई बिंदुओं पर सवाल किए और दोनों ने अपना पक्ष रखा।



उन्होंने कहा कि सुनवाई छोटी थी और अदालत की ओर से जब भी अगला आदेश होगा, जेल प्रशासन उसके अनुसार दोनों को पेश करेगा। सजा सुनाए जाने से पहले दोनों को फिर से बुलाए जाने की बात भी उन्होंने कही।



इस घटनाक्रम के बीच मामले में अदालत के अंतिम फैसले को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि, सजा सुनाए जाने का सटीक समय और अदालत की अगली कार्यवाही का विवरण आधिकारिक आदेश के अनुसार ही स्पष्ट होगा।

जेल में बेचैन हैं मुस्कान और साहिल, खाने-पीने में कमी

सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक, मुस्कान और साहिल इन दिनों परेशान और बेचैन नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ने रात और सुबह के भोजन में बहुत कम खाना खाया है। जेल अधीक्षक के अनुसार, दोनों ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं।



यह जानकारी जेल प्रशासन की ओर से दी गई है। सजा से पहले की इस प्रक्रिया के बीच दोनों की मानसिक स्थिति को लेकर जेल अधीक्षक ने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने इससे आगे कोई चिकित्सकीय जानकारी नहीं दी।

बड़ी बेटी से मिलने की गुजारिश कर रही मुस्कान

जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान पिछले तीन-चार दिनों से अपनी बड़ी बेटी से मिलने की गुजारिश कर रही है। उनके मुताबिक, बच्ची की उम्र करीब सात साल है, लेकिन अभी तक उसे मुस्कान से मिलवाने के लिए जेल नहीं लाया गया है।



मुस्कान की ओर से बेटी से मिलने की गुजारिश ऐसे समय में सामने आई है, जब सौरभ हत्याकांड में अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल, अदालत के अगले आदेश और सजा पर फैसले का इंतजार है।

