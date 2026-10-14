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मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान-साहिल की ऑनलाइन हुई पेशी, सजा से पहले कोर्ट ने पूछा- कुछ कहना है?

Wed, 14 Oct 2026 12:25 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 14 Oct 2026 12:25 PM IST
सार

जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला जज के सामने पेश हुए मुस्कान और साहिल। कोर्ट ने सजा सुनाए जाने से पहले दोनों से उनका पक्ष पूछा।  जेल अधीक्षक के अनुसार, दोनों बेचैन हैं; मुस्कान ने बेटी से मिलने की गुजारिश की है। 

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Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Appear via Video Conferencing Before Sentencing
सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला जज के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों से पूछा कि सजा सुनाए जाने से पहले वे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। जेल प्रशासन के मुताबिक, दोनों को अलग-अलग पेश किया गया और उन्होंने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा।

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सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा के अनुसार, सुनवाई संक्षिप्त रही। अदालत ने दोनों से विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए, जिनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से संबंधित सवाल भी शामिल थे। हालांकि, जेल अधीक्षक ने सवालों का ब्योरा साझा करने से इनकार किया। उन्होंने बताया कि अदालत का आदेश मिलने पर दोनों को दोबारा पेश करने के लिए जेल प्रशासन तैयार है।

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Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Appear via Video Conferencing Before Sentencing
अधिवक्ता रैखा जैन - फोटो : अमर उजाला
कोर्ट ने दोनों आरोपियों से पूछा- सजा से पहले कुछ कहना है?
जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि पहली सुनवाई में मुस्कान और साहिल को अलग-अलग अदालत के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने उनसे कई बिंदुओं पर सवाल किए और दोनों ने अपना पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि सुनवाई छोटी थी और अदालत की ओर से जब भी अगला आदेश होगा, जेल प्रशासन उसके अनुसार दोनों को पेश करेगा। सजा सुनाए जाने से पहले दोनों को फिर से बुलाए जाने की बात भी उन्होंने कही।

इस घटनाक्रम के बीच मामले में अदालत के अंतिम फैसले को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि, सजा सुनाए जाने का सटीक समय और अदालत की अगली कार्यवाही का विवरण आधिकारिक आदेश के अनुसार ही स्पष्ट होगा।

Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Appear via Video Conferencing Before Sentencing
हत्यारा साहिल और मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला
जेल में बेचैन हैं मुस्कान और साहिल, खाने-पीने में कमी
सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक, मुस्कान और साहिल इन दिनों परेशान और बेचैन नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ने रात और सुबह के भोजन में बहुत कम खाना खाया है। जेल अधीक्षक के अनुसार, दोनों ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं।

यह जानकारी जेल प्रशासन की ओर से दी गई है। सजा से पहले की इस प्रक्रिया के बीच दोनों की मानसिक स्थिति को लेकर जेल अधीक्षक ने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने इससे आगे कोई चिकित्सकीय जानकारी नहीं दी।

Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Appear via Video Conferencing Before Sentencing
सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला
बड़ी बेटी से मिलने की गुजारिश कर रही मुस्कान
जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान पिछले तीन-चार दिनों से अपनी बड़ी बेटी से मिलने की गुजारिश कर रही है। उनके मुताबिक, बच्ची की उम्र करीब सात साल है, लेकिन अभी तक उसे मुस्कान से मिलवाने के लिए जेल नहीं लाया गया है।

मुस्कान की ओर से बेटी से मिलने की गुजारिश ऐसे समय में सामने आई है, जब सौरभ हत्याकांड में अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल, अदालत के अगले आदेश और सजा पर फैसले का इंतजार है।
 

देश भर में चर्चित हुआ था मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड
गौरतलब है कि इस चर्चित हत्याकांड ने मेरठ ही नहीं, बल्कि प्रदेशभर में लोगों का ध्यान खींचा था। मामले की जांच, पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्य और अदालत में हुई सुनवाई लगातार चर्चा में रहे हैं। अब दोषियों की सजा को लेकर होने वाली कार्यवाही पर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है।

अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने रखीं दलीलें
बुधवार को सजा के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा। वकीलों ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर तर्क दिए और अदालत का ध्यान अपने-अपने पक्ष के आधारों की ओर खींचा।

सुनवाई के दौरान सजा को लेकर हुई बहस पर सबकी नजर रही। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब अदालत के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, अदालत के अंतिम आदेश और उसमें दर्ज निष्कर्ष ही यह स्पष्ट करेंगे कि दोनों दोषियों को क्या सजा दी जाती है।

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