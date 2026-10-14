{"_id":"6acf82f7b6224f566008a6a4","slug":"west-up-top-news-muskan-and-sahil-get-death-sentence-saharanpur-protest-crores-stolen-in-shamli-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वेस्ट यूपी से खास खबरें: मुस्कान-साहिल को मृत्युदंड, सहारनपुर में लाठीचार्ज, शामली में करोड़ों की चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार को अपराध, प्रदर्शन, राजनीति और मौसम से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं सामने आईं। मेरठ में चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया। सहारनपुर में अरबीन हत्याकांड को लेकर परिजनों और ग्रामीणों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं। बिजनौर में किसान बैरिकेडिंग हटाकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, जबकि शामली में सराफ की दुकान में करोड़ों रुपये के जेवर चोरी होने की सूचना से हड़कंप मच गया। विज्ञापन



इसके अलावा धामपुर में आशा कार्यकर्ताओं का धरना छठे दिन भी जारी रहा। मेरठ में राधा गुप्ता कई महिलाओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुईं। वहीं, मौसम साफ होने के बाद पश्चिमी यूपी में तापमान बढ़ने के आसार जताए गए हैं। पढ़ें दिनभर की सात प्रमुख खबरें। विज्ञापन

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मेरठ: नीला ड्रम केस में मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। दोनों को 30 सितंबर को हत्या का दोषी करार दिया गया था। बुधवार को सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों की जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।



अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और क्रूरता का हवाला देते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। सजा सुनाए जाने के बाद सौरभ की मां ने फैसले पर संतुष्टि जताई। वहीं, अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों को अपराध करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचने का संदेश जाएगा।



सौरभ राजपूत की हत्या मार्च 2025 में हुई थी। पुलिस जांच के अनुसार, हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाए गए थे। इसी वजह से यह मामला देशभर में नीला ड्रम हत्याकांड के नाम से चर्चित हुआ।



सहारनपुर: अरबीन हत्याकांड पर हंगामा, कोतवाली घेराव के दौरान लाठीचार्ज

सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के गांव कल्लरहेड़ी में अरबीन चौहान हत्याकांड को लेकर बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी।



घटना की जानकारी मिलने पर कैराना सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए तीन दिन का समय मांगा। आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन शांत हुआ।



हत्याकांड में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों की नाराजगी के बीच पुलिस के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हुआ। मामले में आगे की कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।

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बिजनौर: किसानों ने हटाई बैरिकेडिंग, कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी

बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसानों और पुलिस के बीच बुधवार को प्रदर्शन मैदान में टकराव की स्थिति बन गई। किसान अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ना चाहते थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी।



प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर हंगामा हुआ। पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। बाद में किसानों का एक समूह बैरिकेडिंग हटाकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गया।



किसानों के प्रदर्शन और पुलिस की रोकथाम के बीच हुए इस घटनाक्रम से इलाके में हलचल रही। प्रदर्शनकारियों की मांगों और प्रशासन के अगले कदम को लेकर आगे की जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी।



बिजनौर: धामपुर में आशा कार्यकर्ताओं की छठे दिन भी हड़ताल

बिजनौर के धामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं, आशा संगिनियों और महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी स्थायीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रही हैं।



धरने के दौरान महिलाओं ने ‘अभी करो अर्जेंट, हम सबको परमानेंट’ और ‘दो हजार में दम नहीं, 20 हजार से कम नहीं’ जैसे नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे करीब दो दशकों से विभाग में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त वेतन और स्थायी नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा है।



प्रदर्शनकारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। धरने में रुचि, रूपा, कविता, सविता, ममता, रानी और गरिमा समेत कई महिलाएं शामिल रहीं।



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मेरठ: राधा गुप्ता कई महिलाओं के साथ सपा में शामिल

मेरठ के सेंट्रल मार्केट निवासी राधा गुप्ता ने क्षेत्र की कई महिलाओं के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें अक्षय जैन ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव समेत पार्टी के अन्य लोग मौजूद रहे।



सपा में शामिल होने के बाद राधा गुप्ता ने अक्षय जैन को मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वह पिछले कई महीनों से धरने पर बैठी थीं, लेकिन भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया। उनके मुताबिक, समाजवादी पार्टी ने आंदोलन के दौरान उनका समर्थन किया, जिसके बाद उन्होंने सपा में शामिल होने का फैसला लिया।



अक्षय जैन को टिकट देने की मांग के साथ यह घटनाक्रम मेरठ की स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, उनकी उम्मीदवारी पर पार्टी की ओर से किसी आधिकारिक घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है।



वेस्ट यूपी: तेज धूप से बढ़ेगी गर्मी, तापमान में 2 से 3 डिग्री उछाल के आसार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक बादल, बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम साफ होने लगा है। बुधवार सुबह से ही आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने के कारण दिन में गर्मी का असर बढ़ने के आसार हैं।



मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, रात के समय मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रहने और तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होने की संभावना जताई गई है।



मौसम में इस बदलाव के बाद दिन के समय बाहर निकलने वालों को गर्मी का अधिक सामना करना पड़ सकता है। तापमान में वास्तविक बढ़ोतरी की पुष्टि के लिए स्थानीय मौसम विभाग के नवीनतम आंकड़ों पर नजर रखना जरूरी होगा।