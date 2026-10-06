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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: The road leading from TP Nagar police station to Baghpat Road is closed due to ongoing road construction.

मेरठ: टीपी नगर थाने से बागपत रोड वाला रास्ता बंद, सड़क निर्माण चल रहा

Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
Meerut: The road leading from TP Nagar police station to Baghpat Road is closed due to ongoing road construction.
टीपी नगर थाने से बागपत रोड जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। सड़क निर्माण के चलते यह कदम उठाया गया है। रास्ता बंद होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और जाम की स्थिति बन गई।
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