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मेरठ: टीपी नगर थाने से बागपत रोड वाला रास्ता बंद, सड़क निर्माण चल रहा

Mohd Mustakim

Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST







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टीपी नगर थाने से बागपत रोड जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। सड़क निर्माण के चलते यह कदम उठाया गया है। रास्ता बंद होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और जाम की स्थिति बन गई। ... और पढ़ें

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