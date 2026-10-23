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मेरठ: शिक्षक एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थक बूथ पर डटे, मतदाता पहुंचे कम

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:47 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:47 PM IST







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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मेरठ एवं सहारनपुर मंडल एमएलसी चुनाव को लेकर शु्क्रवार को वोट डाले गए। शिक्षक संघ से डॉक्टर सुशील कुमार पुंडीर व स्नातक खंड से डॉक्टर अमित कुमार जैन के बूथ पर समर्थक तो जुटे, लेकिन मतदाताओं की संख्या कम दिखी। ... और पढ़ें

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